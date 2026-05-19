老化が進んでいるときに見られる5つのサイン 猫のシニア期は一般的に7歳ごろからはじまるといわれています。獣医学的な区分では7～10歳が中高年期、11～14歳が高齢期、15歳以上が老齢期にあたります。ここでは、行動や外見の変化に焦点を当て、老化が進んでいるサインを解説します。 1.寝ている時間が増える 成猫の平均的な睡眠時間は1日14時間前後ですが、年齢を重ねると少しずつ長くなり、20時間以