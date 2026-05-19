これは、筆者が子どもとの関わりの中で感じた出来事です。一人遊びができる息子を後回しにし、娘を優先してしまっていた日々。ふとした瞬間に、彼の心の変化に気づいて──。今回は、そのとき感じた反省と、関わり方を見直したエピソードをご紹介します。 娘に寄り添う時間を優先 わが家には小2の娘と年長の息子がいます。娘は気持ちが崩れやすく、一度泣き出すと長く引きずるタイプです。そのため、落ち着くまでそば