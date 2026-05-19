記事ポイント愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で5月20日に発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンド・3,000円分クーポンのフルセット、価格は198,000円（税込）対応体重15kg目安の小型犬に対応し、フロントサスペンションが走行中の振動を吸収 プレミアムe-Bikeブランド「BESV（ベスビー）」から、愛犬との日常移動を想定した電動アシ