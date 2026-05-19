ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、スポーティに着こなせてトレンド感たっぷりな「ベイマックス」デザイン「ベースボールシャツ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ベースボールシャツ」ベイマックス © Disney 価格：3,990円（税込）サイズ：M〜L販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ&