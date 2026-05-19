まるでパズルのピースがピタッとはまったかのような絶妙な関係を築く、ウサギとネコの動画がSNSで話題だ。 【写真】目を細めてうっとり…ホントに仲良しですね 今、Xで大きな反響を呼んでいるの猫のピチタロウくんとウサギのポテトくんの仲睦まじい姿。 投稿された動画には、激しく地面を掘るような仕草をするポテトくんの上で、激しく揺れながら平然とくつろぐ、ピチタロウくんの姿が映されている。不思議な2匹の関係は