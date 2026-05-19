記事ポイント39年続く嵐山の初夏の風物詩、「嵐山若鮎祭2026」が6月13日・14日に嵐山 中之島公園で開催されます1口1,500円（1ドリンク付き）の寄付で炭火焼き若鮎を試食でき、収益は桂川の環境保全活動へ寄付されます鮎のつかみ取り・桂川水族館・三ツ矢サイダーLABなど、家族で体験できるコンテンツが会場に揃います 京都・嵐山の初夏を告げる恒例イベントが、2026年も開催されます。嵐山保勝会が主催する「嵐山若鮎祭2026」