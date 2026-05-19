記事ポイント愛知道路コンセッションが2026年6月の土日限定で知多半島の有料道路5路線をETCで1日1,000円の定額で利用できる企画を実施利用予定日の2営業日前までの事前申込が条件で、セントレア・えびせんべいの里・海鮮スポットへのアクセスに活用できる知多半島道路の阿久比パーキングエリア（上り）に2026年3月28日オープンの新店舗が2軒登場 知多半島を週末のドライブで満喫できる定額企画が実施されます。愛知道路コンセ