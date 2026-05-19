記事ポイント映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定メンフィス・ギター・ピックがプレゼントされますエルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに2026年5月15日〜6月18日の期間限定で復活出店していますシネクイント6Fロビーでは場面写真特大展示・フォトスポット・歴代アルバム20選ジャケット展示が無料で公