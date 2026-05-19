記事ポイント「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用した、ひとくちサイズの揚げせんべいが新登場抹茶のほろ苦さと塩味のバランスを追求した、サクッと軽い食感が特徴2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアで先行発売 「京都 福寿園 伊右衛門」のこだわり抹茶を使った揚げせんべいが、コンビニエンスストアに登場します。モントワールが手がける「伊右衛門 抹茶塩」は、抹茶のほろ苦さと塩味の絶妙なバラ