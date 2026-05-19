記事ポイント南出メリヤス株式会社が2026年3月1日に「#日本製ファッション応援プロジェクト」を始動インフルエンサーやイラストレーターとの共創型コラボ商品を多数展開国内流通比率約1〜2％まで減少した日本製衣料を、SNSで発信・応援するコミュニティを形成 日本製の衣料品が国内流通全体の約1〜2％にまで減少している現在、大阪・泉州の自社工場でニット製品を作り続けるNARU FACTORYが、その現状に向き合うプロジェクトを