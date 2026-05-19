人間の老化には遺伝子や生活習慣、ストレスなど多岐にわたる要因が影響を及ぼしています。スタンフォード大学医学部が主導した新たな研究では、その人の民族性と「世界のどの地域に住むか」が老化速度を左右することがわかりました。A comparison of deep multiomics profiles across ethnicity, geography, and age: Cellhttps://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(26)00467-8Stanford Medicine-led research links human mo