東京ディズニーシーでのパーク体験に欠かせないのがフードの存在です。フードメニューは来園するたびにワクワクするおいしさで、ゲストのお腹も心も満たします。そんな記憶に残る瞬間をゲストに届けるため、どのような取り組みをしているのか。フード開発調達部の下村さん、安藤さん、松嶋さん、増田さんのお話を交えて紹介していきます。 東京ディズニーシー メニュー＆フード担当が語る開発への想い 東京ディズ