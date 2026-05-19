フリーアナウンサーの中川安奈が17日にInstagramを更新。ノースリーブのほろ酔い姿を披露するとファンから称賛が集まった。【写真】中川安奈、ショートパンツから美脚がスラリ（8枚）中川が「ほろ酔い気分での収録」と投稿したのは番組収録時のオフショット。写真にはノースリーブ＆タイトスカートでワイングラス片手にカメラを見つめる姿や共演者の本並健治・丸山桂里奈夫妻と笑顔で並ぶ様子が収められている。投稿の中で彼女