記事ポイントホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日に品川プリンスホテルで無料開催されます高付加価値経営と自律型オペレーションをテーマに、総支配人・外資オペレーター・F&B経営者らが登壇する6セッションが設けられていますセミナーシンポジウムと展示会が同日開催される形式で、ホテル関係者のビジネスマッチングの場としても機能します ホテル業界専門のシンポジウム展示会