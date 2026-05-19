☆西武―ロッテ（１８：００・前橋）西武＝武内、ロッテ＝ジャクソン首位の西武は最下位ながら４連勝中のロッテと前橋での試合。このカードはここまで西武の５勝４敗と、ほぼ互角だ。前橋では昨年５月２７日に楽天と対戦している。スコア１―３で敗れたものの、来日１年目のネビンがソロ本塁打を含む２安打と気を吐いた。今年のネビンは左脇腹の違和感により出遅れ。始動は５月１日のロッテ戦となったが、いきなり１号ソロ