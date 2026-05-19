【新華社モスクワ5月19日】ロシアのプーチン大統領は19、20両日、中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、国賓として中国を訪問する。訪中を前にビデオ演説を発表し、「習近平主席の招きで再び中国を訪問できることを大変うれしく思う。定期的な相互訪問とロ中首脳会談は、両国関係を全面的に発展させ、その大きな潜在力を引き出す上で、重要かつ不可欠な取り組みの一つだ」と語った。プーチン大統領が外遊前