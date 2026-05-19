全国でクマの被害が相次ぐなか政府はけさ対策会議を開き、木原官房長官は地域の安全確保に万全を期すよう関係閣僚に指示しました。木原稔 官房長官「今後速やかに緊急対応体制の整備、出没防止対策の実施、クマの調査や捕獲の強化、住民等の安全確保、注意喚起、そして情報発信など、一段ギアを上げて取り組む必要があります」木原官房長官は「一段ギアを上げて取り組む必要がある」と強調した上で、緊急銃猟をはじめとした対