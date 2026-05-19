新型AI「ミュトス」をめぐりG7の財務大臣は、来月のサミットまでにサイバー攻撃に悪用された場合の対応策をまとめることで一致しました。パリで開かれたG7＝主要7か国の財務大臣会合では、新型AI「クロード・ミュトス」のリスクについて議論されました。片山さつき 財務大臣「各国間で早急にサイバーリスクへの対応策を共有し、エビアンで開かれるサミットに向けて、さらに具体策をまとめていくことで一致」「ミュトス」は悪