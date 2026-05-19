イラン問題は米中首脳会談の主要な議題のひとつだったが、中国の対応はロシアのウクライナ侵攻の時と重なって見えた。このときは仲介に前向きと注目もされたが、・当事者間による平和的解決・主権の尊重・国際法の遵守など教科書のような“真っ当なこと”を繰り返すばかりで「具体的なことは何もやっていない」（外交筋）という評価が多かった。当事国との協議などで停戦や平和の必要性を強調しつつ、具体的な行動はあまり見えない