ロシアのプーチン大統領がきょう、中国・北京を訪問し、あす、習近平国家主席と会談します。プーチン大統領の訪問は習近平国家主席の招待を受けたもので、中ロ善隣友好協力条約の調印25周年にあわせて計画されました。習主席は先週、アメリカのトランプ大統領と会談していて、これを受けて、中ロの首脳会談ではイランやウクライナ情勢についても意見が交わされるものとみられます。訪問に先立ち、プーチン大統領はメッセージ動画を