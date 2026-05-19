18日に青森・南部町（なんぶちょう）で発生した山林火災は、24時間以上たった現在も燃え続けています。午前3時ごろ、暗闇の中、赤い炎が広がっている様子が確認できました。消防によりますと、火は18日午前11時半ごろ、南部町のリンゴ畑とその周辺から出たということで、午前10時現在、延焼範囲は数百メートル四方に及んでいます。この火災で、農家の男性（70代）が右腕に軽いやけどを負いました。付近の住民は「あちこちに飛び火