タレントの新山千春さんが５月１７日、自身のインスタグラムを更新。愛車「トヨタ・ランドクルーザー70」でのキャンプを楽しんだ様子を報告しました。 【写真を見る】【 新山千春 】愛車「ランクル70」でキャンプ「鮎を焼きました皮パリッパリで身がふっくらしててたまらなかったなぁ」「ジビエ料理も美味しかったなぁ」新山千春さんは「休みの日は愛車のランクル70でキャンプ！！これがわが家の楽しみになりました。