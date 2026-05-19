栃木県で女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された強盗殺人事件で、少年4人は事件当日の犯行前に夫婦と一旦集合して顔を合わせていたとみられることが捜査関係者への取材でわかりました。【写真を見る】【栃木・強盗殺人】逮捕の“実行役”少年4人と“指示役”20代夫婦 犯行前に集合して顔を合わせたか一部の少年が着用していた服を現場で発見指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻・美結容疑者を移送記者