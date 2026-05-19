◇ナ・リーグドジャース―パドレス（2026年5月18日サンディエゴ）ドジャースの山本由伸投手（27）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に先発。最少失点で先発としての責任投球回を投げ抜いた。課題の初回に先制点を失った。初回1死、2番・アンドゥハーに対してカウント2―2から投じた高めへのスプリットを左翼席へと運ばれ、先制本塁打を被弾。4試合連続で今季9本目の被本塁打にマウンド上の山本は打球の方向を