福島県の磐越道で高校生らが死傷したバス事故を受け、文部科学省と国土交通省は学校での移動の安全確保について連絡会議を設置し、対策を取りまとめます。金子国交相「文部科学省との間で両省の担当局長をヘッドとする連絡会議を設置し、21日木曜日に第1回の連絡会議を開催することといたします」文科省と国交省の連絡会議では、学校がバスなどを手配して移動する際の安全確保のため、学校関係者とバス事業者などが留意し、守るべ