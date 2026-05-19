福島県の磐越自動車道で起きたバス事故を受け、文部科学省は19日午前、全国の教育委員会などに対し、部活動の遠征における安全確保徹底のための通知を出しました。この事故は6日、郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールなどに衝突し、高校生18人を死傷させたとして、運転していた若山哲夫容疑者が逮捕されたものです。文部科学省は、事業者との適切な契約の締結や遠征の必要性の検討など、部活動における安全確保の徹