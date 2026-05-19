◇MLB ブリュワーズ9-3カブス(日本時間19日、リグリー・フィールド)カブスの今永昇太投手がブリュワーズ戦に先発登板。今季ワーストの8失点を記録しました。今永投手は2回にクリスチャン・イエリチ選手に投じた初球をライトスタンドに運ばれ先制点を献上します。続く3回は無失点に抑えたものの、4回で1アウト走者一・三塁のピンチに。タイムリーヒットで追加点を許すと、サル・フリリック選手に走者一掃のタイムリーで2点の追加点
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