お散歩中に水を飲むと、必ず飼い主さんに「おすそわけ」してくれるワンコの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で77万1000回再生を突破し、「ありがとうって言ってる！？」「愛されてるなぁ」といったコメントが寄せられています。 【動画：散歩中の犬に水を飲ませると、毎回決まって飼い主に…相思相愛すぎる『まさかの行動』】 顔を舐めて、水を「おすそわけ」 Instagramアカウント「kumabe_ak