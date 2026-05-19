X（旧Twitter）で話題になっているのは、ルールをしっかり守るわんこの姿。驚きの行動は記事執筆時点で245万5000回を超えて表示されており、「めちゃくちゃ誠実」「なんて健気なの」「いい子すぎて愛おしい...」などのコメントの他、8万9000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『絶対に電源コードに触っちゃダメ』と教え込まれた犬→なぜか助けを求めていたので、見に行くと…まさかの光景】 コ&#