秋田県は、地域旅行支援「得旅キャンペーン」を実施している。宿泊料金が1人1予約あたり6,000円以上の場合に1,000円、10,000円以上で3,000円、15,000円以上で5,000円、30,000円以上で10,000円を割り引く。体験や食事、地酒、特産品などを組み合わせたアドオン付きクーポンプランを利用すると割引額がそれぞれ3,000円、5,000円、7,000円、12,000円となる。予約はじゃらんnet、楽天トラベル、一休.com、Agodaの指定予約サイトから受