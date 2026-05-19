日本航空（JAL）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）について、フィリピン発旅程を対象に5月16日発券分から引き下げた。フィリピン発旅程の燃油サーチャージについて、5月15日から31日発券分を対象に、41米ドルとする。5月15日発券分までは51米ドルだった。6月発券分は未定。JALと日本トランスオーシャン航空（JTA）は、旅行開始国が日本以外の場合、日本発と異なる燃油サーチャージを設定している。