山口市は友好都市提携を結ぶアメリカ・ハワイ州ホノルル市に今月21日から訪問団を派遣します。ホノルル市を訪れるのは伊藤市長を団長とする訪問団8人です。今月21日からホノルル市で開かれる「第2回 日本・ハワイ姉妹州・姉妹都市サミット」にあわせ訪問します。（現地時間21日・22日）「姉妹州・姉妹都市サミット」は、日本とハワイとの間で姉妹州や姉妹都市関係にある自治体が意見交換を行うもので、日本からは、山口市をはじめ