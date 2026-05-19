34年ぶりの都市対抗野球を目指します。周南市と光市を拠点に活動する日本製鉄山口 硬式野球部がきのう（18日）都市対抗野球大会の県予選を前に団結式を行いました。（日本製鉄山口硬式野球部 阿知羅 宗治監督)「熱い試合を展開したいと思いますので熱いご声援をお願いします」団結式では今週末から始まる都市対抗野球大会の県予選に向けて日本製鉄山口硬式野球部へ応援部がエールを届けました。日本製鉄山口は今年で創部66年