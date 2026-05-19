北海道安平町では初夏の風物詩・菜の花が見ごろを迎え、菜の花畑をめぐるイベントが開かれています。丘一面に広がる黄色の絨毯。広大な土地を彩る菜の花が見ごろを迎えています。安平町では、初夏の風物詩・菜の花畑を楽しめるイベントが開かれていて、訪れた人はその景色に魅了されていました。（札幌から来た人）「この時期しか見られない花なので、迫力あってきれいでいいですね」期間中は町内の飲食店で、菜の花を使った限定メ