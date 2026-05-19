来年３月２８日付で宝塚歌劇団を退団すると発表した、月組トップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）が１９日、大阪市内で退団会見を行った。白のスーツ姿で登場した鳳月は、「実感がないのですが、気持ちをお伝えしたい」とあいさつ。退団を決めた理由について「就任したときから退団の時期は決めていました。大劇場４作と決めたのはお披露目公演が終わったあと。そのぐらいまで頑張るという気持ちがあった」と語った。また、ト