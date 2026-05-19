実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏（37）が19日、都内で行われた『三崎未来電子 配送業向け新EVバイク 発表会』に登壇した。今年3月にYouTuberのてんちむ（32）と結婚を発表してから初の公の場に登場した。【全身ショット】「misaki」ロゴも…ワークスタイル姿を披露した三崎優太氏「青汁王子」との呼び名で、一躍注目を集めた三崎氏。現在は、不動産、新電力、モビリティ（バイク）、上場企業支援など複数の事業を統合し