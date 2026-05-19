◇ア・リーグアストロズ―ツインズ（2026年5月18日ミネアポリス）アストロズ・今井達也投手（28）が18日（日本時間19日）、敵地ミネアポリスで行われたツインズ戦に先発。2本塁打を浴び、3点を失った。試合は今井が投球だった0―3の5回裏、2死一塁で雨のため中断に入り、約2時間の中断後に交代した。4回2/3、74球を投げて被安打5、5奪三振で3失点。メジャー移籍後初の無四球で、ストライク先行の投球は好材料だった。