「日野町事件」の再審公判に向けた第2回3者協議後、記者会見する阪原弘次さん（中央）ら＝19日午前、大津市滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性＝当時（69）＝が殺害され手提げ金庫が奪われた「日野町事件」の再審公判に向けた裁判官、検察側、弁護側による第2回3者協議が19日、大津地裁で開かれた。弁護団によると検察側は立証方針を示さず、6月19日の次回協議で明らかにするとした。早期の再審公判開始を求める遺族は記者会