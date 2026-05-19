韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」の日本人メンバー・モモ（ＭＯＭＯ）が近影を公開し、話題になっている。１９日までにインスタグラムで「−Ｌｉｓｂｏｎ−ｂａｒｃｅｌｏｎａ」とつづると、写真複数枚をアップ。タンクトップ姿やバスローブ姿、Ｔシャツ姿など、様々なスタイルでの写真が公開された。この投稿にファンからは「ももりんかわいい」「ももりんえぐすぎやろぉ」「ももりんお疲れ様お団子可愛