健康や医療分野での業務提携に関し基本合意した（左から）ソフトバンクの宮川潤一社長、三井住友フィナンシャルグループの中島達社長、富士通の時田隆仁社長＝19日午前、東京都港区三井住友フィナンシャルグループと富士通、ソフトバンクの3社は、健康や医療分野での業務提携に関し基本合意したと19日発表した。本人の同意に基づき医療データを管理するプラットフォームを整備した上で、人工知能（AI）を活用した健康サポートサ