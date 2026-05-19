１９日は朝から各地で気温が上昇し、前日に続き厳しい暑さとなっている。気象庁によると、午前１０時４０分時点で、兵庫県豊岡市で３０・８度、群馬県桐生市で３０・５度と１０地点以上で３０度以上を観測。福島市では最高気温３５度の猛暑日が予想されており、同庁は熱中症への警戒を呼びかけている。東京都江戸川区の染め物会社「伊勢保染工所（いせやすせんこうしょ）」では、浴衣地の天日干しの作業がピークを迎えており、