◇MLB アストロズーツインズ（日本時間19日、ターゲット・フィールド）アストロズの今井達也投手がツインズ戦に先発登板。ジョシュア・ベル選手に2打席連続の本塁打を浴びました。2回、今井投手はベル選手に3球目を捉えられ、打球はセンタースタンドへ一直線。先制点を献上。そして4回、先頭打者にレフトへのヒットを許し、2アウト二塁の状態で再びベル選手を迎えます。今井投手が投じた95.2マイル（約153Kキロ）のストレートはま