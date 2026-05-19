明治天皇の玄孫で作家の竹田恒泰さんが「誇り高き日本の未来」と題し、金沢市で講演しました。18日に開かれた北國新聞政経懇話会に、講師として登壇した明治天皇の玄孫で、作家の竹田恒泰さん。竹田さんは、台湾有事をはじめとする中国の軍事的脅威は、経済停滞に伴って弱まっていくと予想。 また、米中関係に関連し、将来、インドが第三極になり、3つの大国が並べば軍事や経済のバランスが安定するとして、日本はインドを支