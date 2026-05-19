19日の石川県内は、高気圧に覆われ気温が上がり、金沢ではことし初めての真夏日となっています。中田 智輝 記者：「午前10時過ぎの兼六園です。午前中から日差しが強く、手元の温度計を見てみますと30度を超えています」高気圧に覆われ、晴れとなった19日の石川県内。 午前11時までの最高気温は、金沢では30.1度と、ことし初めての真夏日となっています。また、珠洲を除く全ての地点で25度以上の夏日となっている他、小松、か