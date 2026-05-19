どれほどの緊張感だっただろうか。よそ見をする者は一人もいなかった。【独自写真】北朝鮮女子チームが韓国入り、真剣な顔北朝鮮の女子サッカークラブ「ネゴヒャン女子蹴球団」が、8年ぶりに韓国の地を踏んだ。女子サッカーとしては実に12年ぶりの訪韓だ。ネゴヒャン女子蹴球団は5月12日に平壌（ピョンヤン）を出発し、中国・北京へと移動。その後、北朝鮮大使館付近で現地適応訓練を行い、17日に中国国際航空便を利用して韓国入り