先週のドラゴンズは1勝4敗1分けで、黒星が多くなっています。 メ～テレ「ドデスカ！」火曜日にレギュラー出演している野球評論家の矢野燿大さんは、先週末の首位ヤクルトとの3連戦で「ほんの少しの違い」がみえたといいます。 首位ヤクルトから学ぶべきこととは？ ドラゴンズは去年、3年連続最下位から抜け出して4位、ヤクルトは最下位でした。 ただ今シーズン、5月18日時点でドラゴンズは