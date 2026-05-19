IVEのウォニョンが、今年も音楽授賞式『Asia Artist Awards（AAA）』のMCを務める。5月19日、主催側によると、ウォニョンは12月5日・6日の2日間にわたり台湾・高雄ナショナルスタジアムで開催される音楽授賞式『Asia Artist Awards 2026（AAA 2026）』のMCに抜擢された。【写真】ウォニョン、173cmの“黄金美脚”これにより、ウォニョンは6年連続で同授賞式のMCを務めることになった。（写真提供＝『AAA』組織委員会）ウォニョン毎