授賞式「KMA 2026」が、ついに最終15組のラインナップを完成させた。5月19日、「KMA 2026（KM CHART AWARDS 2026）」組織委員会は、世界を舞台に活躍する人気アーティストたちと、勢いのある大型新人たちが大挙集結した第2弾ラインナップを公開した。【注目】TXT・CORTISも！「KMA 2026」第1弾ラインナップ今回発表された第2弾ラインナップには、P1Harmony、Hi-Fi Un!corn、ZEROBASEONE、UNIS、Hearts2Hearts、NEWBEAT、ALPHA DRIV