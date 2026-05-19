【モデルプレス＝2026/05/19】歌手でタレントの中川翔子が5月18日、自身のInstagramを更新。双子の兄のつかまり立ちの様子を公開した。【写真】双子出産の41歳美人歌手「大きくなってる」つかまり立ち成功した双子兄の姿◆中川翔子、双子兄がつかまり立ち成功中川は「お兄ちゃんもつかまり立ち！双子ふたりとも、このアンパンマンの台で成功しました素晴らしい」とつづり、室内での双子の写真を複数枚投稿。柵に手を添え、真っ直ぐ