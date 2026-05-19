日本マーガリン工業会は14日、2026年度定時総会を都内で開き、25年度事業報告や26年度事業計画などを承認した。城詰秀尊会長(ADEKA社長、写真)は「直近では、中東情勢がわれわれの業界にもかなり深く影響を及ぼしている。油脂製品そのものだけでなく、輸送コストの上昇に加え、包材とそこに施すインク類といったものが、通常とはかなり変わった状況となっている。当工業会でできることを、一致団結して進めていきたい」と力を込め